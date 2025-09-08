СМИ: Израиль принял предложение Трампа о прекращении огня в Газе

Согласно заметке Reuters, Саар, выступая на пресс-конференции со своим венгерским коллегой в Будапеште, заявил, что Израиль готов принять полноценное соглашение о прекращении войны, которое включало бы освобождение заложников и сложение оружия ХАМАС. Последнее предложение США по Газе, по сведениям канадского телевещательного канала CBC, требует от ХАМАС в обмен на гарантии прекращения огня Израилем вернуть всех 48 израильских заложников в первый день остановки боевых действий, в течение которого будут проведены переговоры о завершении войны.
В воскресенье Трамп предположил, что соглашение по Газе может быть заключено в ближайшее время, а до этого он выступил с «последним предупреждением» в адрес палестинской группировки. Как утверждает израильское издание The Times of Israel со ссылкой на осведомленный источник, США также неофициально надавили на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы тот начал сворачивать войну.
При этом CBC отмечает, что в понедельник Израиль одновременно заявил, что усилит авиаудары по Газе, чтобы «в последний раз» предупредить ХАМАС о том, что он уничтожит анклав, если боевики не примут требование Трампа освободить всех заложников и сдаться. «Сегодня в небе над Газой пронесется мощный ураган и крыши башен террористов задрожат», — написал министр обороны Израиля Исраэль Кац в соцсети X.
CBC обращает внимание на то, что израильские удары уже превратили большую часть анклава в руины и привели к гуманитарной катастрофе. По подтвержденным данным представителей здравоохранения Газы, в результате израильских атак погибло 63 000 палестинцев. Еще по меньшей мере 393 палестинца умерли от голода, созданного Израилем в секторе в последние месяцы.