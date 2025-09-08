СМИ: Израиль принял предложение Трампа о прекращении огня в Газе

Согласно заметке Reuters, Саар, выступая на пресс-конференции со своим венгерским коллегой в Будапеште, заявил, что Израиль готов принять полноценное соглашение о прекращении войны, которое включало бы освобождение заложников и сложение оружия ХАМАС. Последнее предложение США по Газе, по сведениям канадского телевещательного канала CBC, требует от ХАМАС в обмен на гарантии прекращения огня Израилем вернуть всех 48 израильских заложников в первый день остановки боевых действий, в течение которого будут проведены переговоры о завершении войны.