Прием заявок на акселератор «Спринт 2.0» завершится 1 октября

Новый конкурсный отбор акселератора «Спринт 2.0» проходит с 2 сентября по 1 октября. Это третий набор в 2025 году, который Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) проводит при поддержке Минцифры России по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Акселератор «Спринт 2.0» помогает отечественным технологическим компаниям за 12 недель повысить эффективность и устойчивость бизнеса. Участники программы получают поддержку трекеров и экспертов, проходят интенсивы, лекции и мастер-классы по маркетингу, продажам, работе с инвесторами и продвижению бренда. Эти навыки позволяют стартапам находить новых клиентов, улучшать продукт и быстрее выходить на рынок. Участие для российских ИТ-компаний бесплатное.
«Окно возможностей для проектов импортозамещения открыто — российские компании активно переходят с западного ПО на отечественные решения. Для запуска успешного бизнеса на рынке недостаточно создать продукт, который закрывает потребности корпоративных клиентов. Программа акселератора “Спринт 2.0” позволяет проектам, направленным на импортозамещение, находить эффективные бизнес-модели, инструменты и каналы продвижения и выходить на системные продажи. В этом продуктовым командам помогает методология и опыт ФРИИ», — отметил заместитель директора по технологическому развитию ФРИИ Сергей Алимбеков.
С 2021 года акселератор прошли 585 ИТ-проектов. Выпускники заработали более 1 млрд рублей новой выручки и привлекли десятки тысяч новых пользователей. Программа реализуется в гибридном формате (онлайн и офлайн), что делает ее доступной для предпринимателей из всех регионов России. Старт акселератора запланирован на январь 2026 года. Подать заявку можно на сайте.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.