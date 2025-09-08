Прием заявок на акселератор «Спринт 2.0» завершится 1 октября

С 2021 года акселератор прошли 585 ИТ-проектов. Выпускники заработали более 1 млрд рублей новой выручки и привлекли десятки тысяч новых пользователей. Программа реализуется в гибридном формате (онлайн и офлайн), что делает ее доступной для предпринимателей из всех регионов России. Старт акселератора запланирован на январь 2026 года. Подать заявку можно на сайте.