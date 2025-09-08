Пушку времен Великой Отечественной войны подняли со дна Невы в Ленобласти

Напомним, в конце августа стало известно, что в Финском заливе обнаружили английский парусник, затонувший в окрестностях острова Сескар много лет назад. Длина судна оказалась более 30 метров, а состояние его корпуса и палубы назвали хорошим. О сделанных там находках ранее рассказывала «КП-Петербург».