Пушку времен Великой Отечественной войны подняли со дна Невы в Ленобласти

Сегодня со дна Невы в Кировском районе Ленобласти подняли уникальное артиллерийское орудие — 45-миллиметровую противотанковую пушку времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил Online47 со ссылкой на Аварийно-спасательную службу Ленинградской области. На территории региона таким образом продолжаются работы по увековечиванию памяти героев, стоявших на его защите.
— Работы прошли четко и организовано. Происшествий допущено не было, — отметили журналисты.
В операции приняли участие сотрудники поисково-спасательного отряда из Шлиссельбурга. Они не только помогли в подъеме орудия, но и обеспечили безопасность всей процедуры.
Напомним, в конце августа стало известно, что в Финском заливе обнаружили английский парусник, затонувший в окрестностях острова Сескар много лет назад. Длина судна оказалась более 30 метров, а состояние его корпуса и палубы назвали хорошим. О сделанных там находках ранее рассказывала «КП-Петербург».