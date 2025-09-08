Ричмонд
Пушку времен Великой Отечественной войны подняли со дна Невы в Ленобласти

Уникальное артиллерийское орудие извлекли из воды в Кировском районе.

Источник: Аварийно-спасательная служба Ленобласти

Сегодня со дна Невы в Кировском районе Ленобласти подняли уникальное артиллерийское орудие — 45-миллиметровую противотанковую пушку времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил Online47 со ссылкой на Аварийно-спасательную службу Ленинградской области. На территории региона таким образом продолжаются работы по увековечиванию памяти героев, стоявших на его защите.

— Работы прошли четко и организовано. Происшествий допущено не было, — отметили журналисты.

В операции приняли участие сотрудники поисково-спасательного отряда из Шлиссельбурга. Они не только помогли в подъеме орудия, но и обеспечили безопасность всей процедуры.

Напомним, в конце августа стало известно, что в Финском заливе обнаружили английский парусник, затонувший в окрестностях острова Сескар много лет назад. Длина судна оказалась более 30 метров, а состояние его корпуса и палубы назвали хорошим. О сделанных там находках ранее рассказывала «КП-Петербург».