В России выбрали лучшего зоотехника

В финале турнира встретились победители региональных этапов и отраслевых конкурсов из Астраханской, Воронежской, Владимирской, Тульской, Новгородской, Самарской, Вологодской, Ленинградской областей, а также из республик Марий Эл, Татарстан и Чувашия. Традиционно испытания состояли из теоретической и практической частей. Участникам нужно было безошибочно провести комплексную сравнительную характеристику животных по породному происхождению, экстерьеру, продуктивности и качеству продукции, сделать всесторонний анализ кормов и образцов молока, оценить готовность доильного оборудования и подоить корову. Все испытания проводились на время.