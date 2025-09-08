В России выбрали лучшего зоотехника

Победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», который является частью нацпроекта «Кадры», в номинации «Зоотехник» стала Юлия Зацепина из Самарской области. Итоги федерального этапа подвели в Ленобласти 5 сентября, сообщил Минтруд РФ.
В финале турнира встретились победители региональных этапов и отраслевых конкурсов из Астраханской, Воронежской, Владимирской, Тульской, Новгородской, Самарской, Вологодской, Ленинградской областей, а также из республик Марий Эл, Татарстан и Чувашия. Традиционно испытания состояли из теоретической и практической частей. Участникам нужно было безошибочно провести комплексную сравнительную характеристику животных по породному происхождению, экстерьеру, продуктивности и качеству продукции, сделать всесторонний анализ кормов и образцов молока, оценить готовность доильного оборудования и подоить корову. Все испытания проводились на время.
Лучшим зоотехником по итогам состязаний стала Юлия Зацепина, главный зоотехник СПК колхоз им. Куйбышева из Самарской области. Второе место у Василины Лиховой из Ленинградской области, а бронзу забрала Любовь Игнатьева из Республики Марий Эл. Церемония награждения сильнейших состоялась во Всеволожском районе в ходе мероприятий областной выставки племенных животных «Белые ночи — 2025». На этой же площадке прошел круглый стол, где молодежи рассказали о важности рабочих профессий.
«Сегодня специалисты сельского хозяйства, в том числе зоотехники, решают стратегически важную задачу по обеспечению продовольственной безопасности страны. По прогнозам Минтруда, в ближайшие 5 лет необходимо привлечь в профессию свыше 5 тыс. специалистов, что свидетельствует о стабильной потребности в квалифицированных кадрах в этой сфере. От всей души поздравляю победителей федерального этапа “Лучший по профессии”, вы настоящие мастера своего дела», — отметил на церемонии награждения заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.