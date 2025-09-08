Как правильно хранить картофель зимой: советы новосибирским дачникам

Специалисты напоминают, что сразу отправлять картофель в погреб не стоит. Как рассказала представитель садового центра «Сияние» Наталья Иванцова, клубни нужно выдержать 10−14 дней в сухом и темном месте, разложив их в один слой. За это время картофель просохнет и станет менее уязвим для гнили.