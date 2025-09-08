Как правильно хранить картофель зимой: советы новосибирским дачникам

После сбора урожая важно не только выкопать картофель, но и сохранить его до весны. Эксперты и опытные огородники поделились проверенными методами хранения.
В этом году новосибирские дачники отмечают хороший урожай картофеля. Однако задача не заканчивается на его сборе — важно правильно подготовить клубни к зимнему хранению.
Специалисты напоминают, что сразу отправлять картофель в погреб не стоит. Как рассказала представитель садового центра «Сияние» Наталья Иванцова, клубни нужно выдержать 10−14 дней в сухом и темном месте, разложив их в один слой. За это время картофель просохнет и станет менее уязвим для гнили.
Опытные огородники также используют собственные методы. Так, жительница Пашино Ирина Полянская кладет в ящики с картофелем желуди — по ее словам, это помогает значительно увеличить срок хранения.
Дачник с 20-летним стажем Сергей Иванов рекомендует пересыпать картошку соломой и добавлять рябиновые листья. Они впитывают лишнюю влагу и предотвращают появление гнили, сохраняя урожай свежим до весны.