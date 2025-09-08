Крестный ход перекроет движение на Невском проспекте

Как сообщает 8 сентября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, с 0:00 11 сентября до 23:59 12 сентября на площади Александра Невского сузят проезжую часть в направлении от моста Александра Невского к Невскому проспекту. На этот же период закроют боковой проезд площади в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского.
С 6:00 до 12:30 12 сентября перекроют движение по:
- Казанской площади;
- Казанской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;
- переулку Сергея Тюленина.
С 7:00 до 12:30 12 сентября закроют:
- нечетную сторону набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта;
- четную сторону набережной канала Грибоедова от набережной Мойки до Невского проспекта;
- Инженерную улицу от набережной канала Грибоедова до площади Искусств;
- Итальянскую улицу от набережной канала Грибоедова до площади Искусств;
- Царицынский проезд от 2-го Садового моста до нечетной стороны набережной канала Грибоедова.
С 8:00 до 9:30 и с 9:30 до 13:30 12 сентября будут перекрыты:
- Невский проспект от дома 175 по Невскому проспекту до площади Александра Невского;
- площадь Александра Невского.
- С 10:00 до 12:30 12 сентября закроют движение по Невскому проспекту от Казанской улицы до площади Александра Невского.
Также будет запрещена остановка транспорта:
- с 0:00 11 сентября до 23:59 12 сентября — на площади Александра Невского и Невском проспекте у дома 169;
- с 0:00 до 23:59 12 сентября — на Казанской площади, Казанской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта, нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина и от Конюшенной площади до Невского, а также четной — от набережной Мойки до Царицынского проезда, в переулке Сергея Тюленина, Царицынском проезде от 2-го Садового моста до нечетной стороны набережной Грибоедова, на Инженерной и Итальянской улицах от набережной канала Грибоедова до площади Искусств, Невском проспекте от Полтавской улицы до площади Александра Невского, в боковом проезде набережной Обводного канала от дома 23 до дома 29 и Чернорецком переулке.
Помимо этого, для проведения мероприятия «Без границ — детям» с 11 по 14 сентября введут ограничения в районе Михайловского замка. С 0:00 11 сентября до 23:59 14 сентября будет запрещена остановка на Замковой улице. А с 0:00 12 сентября до 10:00 15 сентября перекроют движение по Замковой улице и Кленовой улице от Замковой до Инженерной улицы.