Крестный ход перекроет движение на Невском проспекте

Помимо этого, для проведения мероприятия «Без границ — детям» с 11 по 14 сентября введут ограничения в районе Михайловского замка. С 0:00 11 сентября до 23:59 14 сентября будет запрещена остановка на Замковой улице. А с 0:00 12 сентября до 10:00 15 сентября перекроют движение по Замковой улице и Кленовой улице от Замковой до Инженерной улицы.