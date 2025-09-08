Ричмонд
Крестный ход перекроет движение на Невском проспекте

Центр Петербурга перекроет Крестный ход, посвященный Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского — дню Ништадтского мира. Ограничения продлятся два дня — с 11 по 12 сентября.

Как сообщает 8 сентября пресс-служба комитета по транспорту Петербурга, с 0:00 11 сентября до 23:59 12 сентября на площади Александра Невского сузят проезжую часть в направлении от моста Александра Невского к Невскому проспекту. На этот же период закроют боковой проезд площади в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского.

С 6:00 до 12:30 12 сентября перекроют движение по:

  • Казанской площади;
  • Казанской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта;
  • переулку Сергея Тюленина.

С 7:00 до 12:30 12 сентября закроют:

  • нечетную сторону набережной канала Грибоедова от Конюшенной площади до Невского проспекта;
  • четную сторону набережной канала Грибоедова от набережной Мойки до Невского проспекта;
  • Инженерную улицу от набережной канала Грибоедова до площади Искусств;
  • Итальянскую улицу от набережной канала Грибоедова до площади Искусств;
  • Царицынский проезд от 2-го Садового моста до нечетной стороны набережной канала Грибоедова.

С 8:00 до 9:30 и с 9:30 до 13:30 12 сентября будут перекрыты:

  • Невский проспект от дома 175 по Невскому проспекту до площади Александра Невского;
  • площадь Александра Невского.
  • С 10:00 до 12:30 12 сентября закроют движение по Невскому проспекту от Казанской улицы до площади Александра Невского.

Также будет запрещена остановка транспорта:

  • с 0:00 11 сентября до 23:59 12 сентября — на площади Александра Невского и Невском проспекте у дома 169;
  • с 0:00 до 23:59 12 сентября — на Казанской площади, Казанской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта, нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина и от Конюшенной площади до Невского, а также четной — от набережной Мойки до Царицынского проезда, в переулке Сергея Тюленина, Царицынском проезде от 2-го Садового моста до нечетной стороны набережной Грибоедова, на Инженерной и Итальянской улицах от набережной канала Грибоедова до площади Искусств, Невском проспекте от Полтавской улицы до площади Александра Невского, в боковом проезде набережной Обводного канала от дома 23 до дома 29 и Чернорецком переулке.

Помимо этого, для проведения мероприятия «Без границ — детям» с 11 по 14 сентября введут ограничения в районе Михайловского замка. С 0:00 11 сентября до 23:59 14 сентября будет запрещена остановка на Замковой улице. А с 0:00 12 сентября до 10:00 15 сентября перекроют движение по Замковой улице и Кленовой улице от Замковой до Инженерной улицы.