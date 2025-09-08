В городе Мантурово Костромской области открылась модельная библиотека

Модернизацию центральной библиотеки в городе Мантурово Костромской области провели при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.
Во время работ специалисты полностью обновили мебель, установили компьютеры и мультимедийные устройства. Дизайнер совместно с сотрудниками библиотеки разработал уникальный интерьер, вдохновленный историей и культурой города. Дополнительно были выделены средства на обновление противопожарной сигнализации, оснащение здания элементами доступной среды и повышение квалификации персонала.
Для юных читателей обустроили детский уголок с удобными рабочими местами и зоной для развивающих игр. Также создали зоны для дружеских бесед и интеллектуальных дискуссий, тихого чтения, совместных занятий родителей и детей. Помимо этого, оборудовали просторный конференц-зал для общественных мероприятий и мастер-классов и информационные центры.
Кроме того, в фонд библиотеки поступило 2868 книг, среди которых краеведческая, детская и юношеская литература, произведения отечественных и зарубежных авторов, а также специальные издания для слабовидящих. Важным дополнением стало открытие кинозала, где посетители смогут посмотреть документальные и художественные фильмы, посвященные истории родного края и жизни известных земляков.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.