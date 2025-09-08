Ричмонд
Транспортное движение возобновили в 11 районах Петербурга после ремонта

Движение открыли после масштабных дорожных работ.

Источник: Комсомольская правда

Автомобили вновь смогут передвигаться в 11 районах Северной столицы. Наконец, после масштабного дорожного ремонта, проезд открыли в нескольких районах города. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ в своем телеграм-канале.

— Работы проезжей части завершились на участках от Апрельской улицы до Пискаревского проспекта и от проспекта Тореза до станции метро «Озерки», — уточнили в пресс-службе ведомства. Однако, на этом не все.

Проезд также открыли на мосты через реку Пулковка и Сестрорецкий разлив, участок от Липовой аллеи до Стародеревенской улицы, участок от набережной реки Большой Невки до Кронверкской набережной, включая перекрестки и участок от Большого Смоленского проспекта до проспекта Обуховской Обороны, включая перекрестки.

О возможных перекрытиях дорог и ограничениях для транспортного движение можно ознакомиться на официальном сайте ГАТИ.