Центр занятости отремонтировали в селе Новошешминск Республики Татарстан

Кадровый центр «Работа России» в селе Новошешминск Республики Татарстан отремонтировали по нацпроекту «Кадры». Открытие состоялось в День региона, сообщает исполнительный комитет Новошешминского муниципального района.
Пространство центра полностью преобразовалось. Здание стало современным многофункциональным учреждением со всей необходимой техникой и удобной мебелью. Также там создали комфортные зоны для консультаций, проведения обучающих семинаров и работы с электронными сервисами.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.