В Губкинском округе Белгородской области открыли агротехнологические классы

Агротехнологические классы открылись на базе Троицкой и Никаноровской школ Белгородской области при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в администрации Губкинского городского округа.
В Троицкой школе к изучению современных агротехнологий приступили 30 учащихся, в Никаноровской школе — 18. Для комфортного обучения в агроклассы закупили современное оборудование и новую мебель, а также тематически оформили кабинеты.
«Создание агротехнологических классов — важный шаг в профориентационной работе. Сотрудничество с предприятиями-партнерами позволит школьникам не только получать углубленные знания по предметам агротехнологического профиля, но и знакомиться с работой предприятий изнутри, проходить практику и в перспективе делать осознанный выбор в пользу востребованных профессий в агросфере», — добавили в администрации.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.