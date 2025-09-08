О покойном бывшем мэре Уфы Павле Качкаеве снимут фильм

Сегодня, 8 сентября, глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увековечении памяти бывшего мэра Уфы Павла Качкаева. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, имя Павла Качкаева присвоят уфимской школе № 110. Также планируется создание документального фильма о жизни и работе политика с последующим показом на телеканалах республики.
Уфимской мэрии поручили учредить премию имени Качкаева и назвать одну из городских улиц в его честь. На доме, где жил бывший градоначальник, установят мемориальную доску. Музей истории Уфы создаст тематическую экспозицию, посвященную жизни и деятельности Павла Рюриковича.
Правительству республики поручено определить объем и источники финансирования мероприятий по увековечению памяти.
