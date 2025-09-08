Чем отличается село от деревни и важно ли наличие церкви, чтобы населенный пункт считался селом?

Село и деревня — небольшие населенные пункты. Иногда люди путают эти понятия, хотя исторически между деревней и селом были большие различия. Село было центром приходской жизни, а деревня — маленьким поселением на несколько дворов без церкви. Однако в современной России можно встретить небольшие тихие села и крупные развитые деревни. Так в чем же различия между деревней и селом и как статус этих населенных пунктов регулируется законом? В этих вопросах разбиралась «Газета.Ru».