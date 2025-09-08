В Новосибирске отопительный сезон может стартовать 15 сентября

Коммунальные службы города завершили подготовку теплосетей к отопительному сезону. Запуск отопления будет зависеть от погодных условий.
В Новосибирске коммунальная инфраструктура полностью готова к предстоящему отопительному периоду, сообщили в городской администрации. Полная проверка и ввод тепломагистралей в эксплуатацию займут около десяти дней.
Руководитель департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Зайков на пресс-конференции в ТАСС отметил, что гидравлические испытания магистралей прошли успешно: все участки проверены на герметичность и выдерживаемую нагрузку. В настоящее время завершаются финальные этапы подготовки и ремонтные работы.
Ростехнадзор выявил 405 нарушений у «Новосибирской теплосетевой компании» и 12 — у МУП «Энергия». Большая часть замечаний уже устранена: 354 и 6 соответственно. Оставшиеся недостатки будут ликвидированы до официального акта готовности к отопительному сезону.
Предположительный старт отопления назначен на 15 сентября, однако окончательное решение зависит от погоды. С 8 сентября специалисты мэрии совместно с синоптиками ежедневно отслеживают среднесуточную температуру. Отопление запускается, если температура держится ниже +8 °C в течение пяти дней подряд.
В первую очередь тепло поступит в больницы, детские сады и школы. Подключение жилых домов может быть осуществлено досрочно по заявкам жильцов и согласованию с управляющими компаниями.