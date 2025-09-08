Наблюдения за «тенью» черной дыры сузили поле поисков темной материи

Эти расчеты показали, что даже относительно нечастые распады частиц темной материи приведут к существенным изменениям в распределении плотности электронов в ближайших окрестностях горизонта событий по сравнению с тем, на что указывают модели без учета существования данной невидимой субстанции. Это существенным образом изменит облик «тени» черной дыры и сделает ее более однородной и менее контрастной.