Глава СКР добивается возбуждения уголовного дела против ростовского судьи

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил согласие на возбуждение уголовного дела против экс-председателя ростовского суда. Информация об этом размещена на сайте ВККС.
Председатель Следственного комитета России направил запрос в Высшую квалификационную коллегию судей о согласии на возбуждение уголовного дела против Алексея Куделина —председателя Ленинского районного суда Ростова в отставке.
Как следует из данных на сайте, судья подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Обращение Бастрыкина будет рассмотрено на внеочередном заседания ВККС в понедельник, 15 сентября.
