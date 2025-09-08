Ричмонд
Глава СКР добивается возбуждения уголовного дела против ростовского судьи

Ростовский судья в отставке подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Источник: Комсомольская правда

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил согласие на возбуждение уголовного дела против экс-председателя ростовского суда. Информация об этом размещена на сайте ВККС.

Председатель Следственного комитета России направил запрос в Высшую квалификационную коллегию судей о согласии на возбуждение уголовного дела против Алексея Куделина —председателя Ленинского районного суда Ростова в отставке.

Как следует из данных на сайте, судья подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Обращение Бастрыкина будет рассмотрено на внеочередном заседания ВККС в понедельник, 15 сентября.

