Немецкая мэрия наняла частную охрану, чтобы защититься от беженца из Судана

Помимо этого, суданца обвиняют в нападении на сотрудницу администрации в соседнем городе Хорнебург. Чтобы задержать дебошира, понадобилось четыре сотрудника полиции. Его поместили в психиатрическую клинику после того, как он, проигнорировав запрет на посещение госучреждений, снова появился в Букстехуде. Однако городские власти уже сейчас готовятся к его возможному возвращению.