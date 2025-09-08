Немецкая мэрия наняла частную охрану, чтобы защититься от беженца из Судана

Власти немецкого города Букстехуде, расположенного под Гамбургом, почти на две недели закрыли городскую ратушу для посетителей из-за агрессивного беженца из Судана. Мужчина неоднократно оскорблял сотрудников и применял насилие. Как сообщает BILD, он также травмировал местного жителя, сломав ему глазницу.
Помимо этого, суданца обвиняют в нападении на сотрудницу администрации в соседнем городе Хорнебург. Чтобы задержать дебошира, понадобилось четыре сотрудника полиции. Его поместили в психиатрическую клинику после того, как он, проигнорировав запрет на посещение госучреждений, снова появился в Букстехуде. Однако городские власти уже сейчас готовятся к его возможному возвращению.
Местное издание Stader Tageblatt пишет, что беженец проживает в Германии около десяти лет. Его не могут депортировать из-за продолжающейся гражданской войны в Судане, поскольку он находится под защитой. Чтобы обеспечить безопасность сотрудников и граждан, мэрия Букстехуде наняла частную охрану. Ее услуги обходятся городскому бюджету примерно в 500 евро в день.