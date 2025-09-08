Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове для детских образовательных учреждений закупят новое оборудование

Социально важные объекты укрепят материальную базу за счет средств, выделенных из резервного фонда регионального правительства.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове целый ряд учреждений образования получили средства, выделенные из резервного фонда регионального правительства. Это стало возможным благодаря инициативе депутата Заксобрания, генерального директора ООО «Европолимер» Павла Кузьмина.

Как рассказал парламентарий в своем телеграм-канале, Детской музыкальной школе имени М. М. Ипполитова-Иванова направили средства на покупку концертных костюмов. Еще одним учреждением, получившим помощь, стала школа санаторного типа «Сосновая дача» на улице Ленина. Здесь учатся и проходят лечение дети с заболеваниями легких. Учреждению предоставили средства на приобретение современного оборудования: вокальной радиосистемы, восьмиканального микшерного пульта, ноутбука, многофункционального устройства и флеш-накопителей.

Помимо этого, средства из резервного фонда получат детский сад № 225 в Актюбинском переулке и школа № 34 на улице Ленина. В учебное заведение закупят интерактивные панели со встроенным компьютером и операционной системой, а также ноутбуки в кабинет информатики. Детский сад приобретет «растущие» столы и стулья.

Без внимания не осталась спортивная школа № 5 на Гребном канале.

— По моему ходатайству из Резервного фонда Правительства Ростовской области выделены средства на приобретение байдарок. Верю, что наши ребята принесут победы Ростовской области и России! — прокомментировал депутат ЗС, также являющийся секретарем Кировского отделения «Единой России» Павел Кузьмин.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше