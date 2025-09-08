В Ростове для детских образовательных учреждений закупят новое оборудование

В Ростове целый ряд учреждений образования получили средства, выделенные из резервного фонда регионального правительства. Это стало возможным благодаря инициативе депутата Заксобрания, генерального директора ООО «Европолимер» Павла Кузьмина.
Как рассказал парламентарий в своем телеграм-канале, Детской музыкальной школе имени М. М. Ипполитова-Иванова направили средства на покупку концертных костюмов. Еще одним учреждением, получившим помощь, стала школа санаторного типа «Сосновая дача» на улице Ленина. Здесь учатся и проходят лечение дети с заболеваниями легких. Учреждению предоставили средства на приобретение современного оборудования: вокальной радиосистемы, восьмиканального микшерного пульта, ноутбука, многофункционального устройства и флеш-накопителей.
Помимо этого, средства из резервного фонда получат детский сад № 225 в Актюбинском переулке и школа № 34 на улице Ленина. В учебное заведение закупят интерактивные панели со встроенным компьютером и операционной системой, а также ноутбуки в кабинет информатики. Детский сад приобретет «растущие» столы и стулья.
Без внимания не осталась спортивная школа № 5 на Гребном канале.
— По моему ходатайству из Резервного фонда Правительства Ростовской области выделены средства на приобретение байдарок. Верю, что наши ребята принесут победы Ростовской области и России! — прокомментировал депутат ЗС, также являющийся секретарем Кировского отделения «Единой России» Павел Кузьмин.