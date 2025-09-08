«Салават Юлаев» обыграл в Магнитогорске «Металлург» со счетом 3:2

Сегодня, 8 сентября, в Магнитогорске «Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу хозяевам обеспечили Даниил Вовченко (забросил шайбу в ворота соперников на 15-ой минуте матча) и Никита Михайлис (40). За команду гостей отличился Денис Ян (6 и 56) и Александр Хмелевский (забил гол в овертайме).
«СЮ» после двух игр с двумя очками занимает пятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится в пятницу — 12 сентября. Команда схлестнется в столице Башкирии с екатеринбургским «Автомобилистом».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.