«Салават Юлаев» обыграл в Магнитогорске «Металлург» со счетом 3:2

«Салават Юлаев» победил 3:2 магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 8 сентября, в Магнитогорске «Салават Юлаев» обыграл «Металлург» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Победу хозяевам обеспечили Даниил Вовченко (забросил шайбу в ворота соперников на 15-ой минуте матча) и Никита Михайлис (40). За команду гостей отличился Денис Ян (6 и 56) и Александр Хмелевский (забил гол в овертайме).

«СЮ» после двух игр с двумя очками занимает пятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.

Следующий матч уфимского клуба состоится в пятницу — 12 сентября. Команда схлестнется в столице Башкирии с екатеринбургским «Автомобилистом».

