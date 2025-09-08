Фестиваль «Инклюзивная атлетика» пройдет в Уфе 27 сентября

Фестиваль пройдет в рамках первого в России проекта социального воздействия в сфере физической культуры и спорта. Он направлен на вовлечение людей с инвалидностью в активную жизнь. Участники мероприятия смогут попробовать свои силы в командном квесте, поиграть в баскетбол или дартс, заняться йогой, дыхательной гимнастикой, поучаствовать в мастер-классах и оценить выставку спортивного инвентаря.