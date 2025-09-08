Фестиваль «Инклюзивная атлетика» пройдет в Уфе 27 сентября

Уникальный фестиваль «Инклюзивная атлетика» состоится 27 сентября в Уфе. Проведение мероприятия стало возможным благодаря победе программы «Инклюзивная атлетика» во Всероссийском конкурсе «Ты в игре», сообщили в АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта».
Фестиваль пройдет в рамках первого в России проекта социального воздействия в сфере физической культуры и спорта. Он направлен на вовлечение людей с инвалидностью в активную жизнь. Участники мероприятия смогут попробовать свои силы в командном квесте, поиграть в баскетбол или дартс, заняться йогой, дыхательной гимнастикой, поучаствовать в мастер-классах и оценить выставку спортивного инвентаря.
Организатором фестиваля выступает АНО «Центр развития и популяризации физической культуры и спорта», команда спортивных менеджеров, чья программа «Инклюзивная атлетика» была отмечена в номинации «Безграничные возможности» на конкурсе спортивных проектов «Ты в игре». Победа позволила программе получить не только признание, но и специальный «Партнерский приз» — сертификат на приобретение набора силовых тренажеров IRON KING, что значительно расширит возможности для занятий адаптивной физической культурой.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.