Качество и новые технологии. БГУ представил стратегию развития на ближайшие пять лет

Андрей Король отметил высокие результаты вуза, которые достигнуты за последние годы. В БГУ провели модернизацию структуры специальностей, оптимизировали доходы и расходы. Заработанные деньги позволили инвестировать в материально-техническую базу и кадровый потенциал. За последние годы открыто 25 новых специальностей, из которых 23 уникальные, внедрены инновационные подходы в обучение. Впервые экспорт наукоемких товаров и услуг за последние 10 лет перешагнул рубеж в $4 млн.