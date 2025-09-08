Качество и новые технологии. БГУ представил стратегию развития на ближайшие пять лет

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ представил стратегию развития вуза на 2026−2030 годы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе университета.
Главный акцент сделан на повышении качества работы по шести направлениям. «Есть большой запрос от заказчиков кадров на нестандартно думающую личность. Поэтому важно образование, позволяющее студенту самореализоваться за счет индивидуализации и выстраивания собственной образовательной траектории», — пояснил ректор БГУ Андрей Король.
Он добавил, что будет обеспечена гибкость и вариативность образовательных программ, созданы условия для развития потенциала личности и формирования компетенций будущего с использованием современных подходов в обучении.
Также в планах — совершенствование цифровой среды и интеграция искусственного интеллекта в образовательный процесс, реализация эффективной системы взаимодействия с заказчиками кадров.
Научный вектор усилят интеграцией с реальным сектором экономики и повышением доли междисциплинарных исследований, а кадровый — путем создания благоприятной среды для профессиональной самореализации и долгосрочной вовлеченности работников, повышения престижа университета на рынке труда.
Идеологическая и воспитательная работа продолжится в соответствии с Основами идеологии белорусского государства. Значительное внимание — продвижению национальных ценностей, социальной поддержке, духовно-нравственному воспитанию.
Интернационализацию и экспортный потенциал БГУ планируется увеличить через многовекторное и взаимовыгодное партнерство, открытие новых совместных образовательных программ, работу с перспективными регионами. Также продолжится политика по укреплению устойчивой экономической модели БГУ через реализацию экспортного потенциала, развитие платных образовательных услуг.
Андрей Король отметил высокие результаты вуза, которые достигнуты за последние годы. В БГУ провели модернизацию структуры специальностей, оптимизировали доходы и расходы. Заработанные деньги позволили инвестировать в материально-техническую базу и кадровый потенциал. За последние годы открыто 25 новых специальностей, из которых 23 уникальные, внедрены инновационные подходы в обучение. Впервые экспорт наукоемких товаров и услуг за последние 10 лет перешагнул рубеж в $4 млн.
Также отмечается рост на 60,6% количества иностранных аспирантов. На БГУ приходится 19% цитирований работ белорусских ученых среди всех научных и образовательных организаций Беларуси. В БГУ начали создавать уникальную продукцию: наноспутники, лекарственные препараты. -0-