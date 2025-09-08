Гулый: роль креативных индустрий в развитии туризма в Беларуси будет возрастать

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как креативные индустрии могут помочь в развитии туристической инфраструктуры Беларуси и какова их роль, рассказал председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый на деловой сессии «Международное сотрудничество в сфере туризма и креативной экономики на пространстве СНГ», организованной Конгрессно-выставочным бюро Санкт-Петербурга и Межпарламентской ассамблеей государств Содружества, сообщает БЕЛТА.
Эксперт отметил, что на первый взгляд креативная индустрия не является фундаментальным и образующим элементом производственной цепи, однако ее значение достаточно велико. Республиканский союз туриндустрии считает это направление одним из важных для отрасли и предоставляет площадку для обсуждения актуальных вопросов в Минске на Белорусско-российском туристическом конгрессе, форуме «Пора путешествовать по Союзному государству».
Филипп Гулый обратил внимание на возрастающий интерес туристов как в классических путешествиях, так и в сегменте бизнес-тревел к приобретению высококачественных, уникальных сувениров, дизайнерских изделий с национальным колоритом. «Это касается как линий моды, парфюмерии, так и гастрономии, продуктов питания», — пояснил он.
Говоря о туризме в Беларуси, эксперт отметил, что республика сталкивается с определенным кризисом роста. «Инфраструктура, которая есть, перегружена, заполнена не только в сезон — грани стерлись. Мы сейчас вынуждены задуматься о расширении инфраструктурной базы. Речь идет не только о гостиницах, санаториях и всем остальном, что должно быть, но и модернизации самих территорий», — сказал Филипп Гулый.
По его словам, в местах сосредоточения туристов акцент смещается с хаотичной торговли на открытие полноценных бутиков, торговых рядов, где представлены линейка в том числе продукции премиум-класса, сувениры ручной работы, коллекции национальной одежды. Пользуются спросом не только рестораны национальной кухни, но и заведения, сочетающие в своем дизайне элементы разных стилей и направлений, часто с уникальным подходом к оформлению интерьера и разнообразием предлагаемых блюд. Эти тенденции учитываются при планировании пилотных проектов в туризме.
Филипп Гулый считает, что роль креативных индустрий будет возрастать. «Ранее не был так заметен тренд на интерес к креативным товарам и элементам туристического продукта. Он есть. Мы его отслеживаем, видим, должны учитывать в развитии туристических инфраструктурных территорий и кластерных систем, — сказал председатель правления Республиканского союза туристической индустрии. — И нам надо думать о том, как синхронизировать, унифицировать условия для развития креативных индустрий и интеграции их в туристические продукты».-0-