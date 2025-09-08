Гулый: роль креативных индустрий в развитии туризма в Беларуси будет возрастать

Филипп Гулый считает, что роль креативных индустрий будет возрастать. «Ранее не был так заметен тренд на интерес к креативным товарам и элементам туристического продукта. Он есть. Мы его отслеживаем, видим, должны учитывать в развитии туристических инфраструктурных территорий и кластерных систем, — сказал председатель правления Республиканского союза туристической индустрии. — И нам надо думать о том, как синхронизировать, унифицировать условия для развития креативных индустрий и интеграции их в туристические продукты».-0-