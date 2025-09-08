В станице Динской на Кубани открылся лицей № 1

Торжественное открытие нового лицея № 1 прошло в День знаний в станице Динской Краснодарского края, сообщает администрация Динского района. Строительство учебного заведения соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».
Подобный объект в муниципалитете появился впервые. Школа оборудована всей необходимой техникой для комфортной учебы детей и работы персонала. С 1 сентября в лицее обучается 1050 человек.
На мероприятии открытия присутствовали исполняющий обязанности главы Динского района Станислав Мельников, начальник управления образования района Марина Ежкова и другие почетные гости. Также на торжественной линейке выступили первоклассники.
«Пусть новый учебный год станет для вас временем открытий, вдохновения, развития, новых успехов, достижений и побед! И пусть он будет успешным и ярким для каждого из вас! В лицее все создано для того, чтобы ребята могли учиться, развиваться и реализовывать свои таланты!» — поздравил учеников в приветственной речи Мельников.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.