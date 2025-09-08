Красноярский край выиграл пять медалей на чемпионате «Профессионалы»

Финал чемпионата по профмастерству «Профессионалы», организованного в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», завершился в Калуге. По итогам соревнований команда Красноярского края завоевала пять медалей, сообщили в министерстве образования региона.
В состязаниях по 22 промышленным компетенциям приняли участие более 230 финалистов — это студенты колледжей, школьники старше 14 лет, а также молодые специалисты профильных компаний и представители дружественных стран. В подготовке и оценке конкурсантов были задействованы свыше 250 экспертов из разных регионов страны.
Представители Красноярского края участвовали в соревнованиях по пяти компетенциям и получили высокие награды. Команда завоевала две золотые, одну серебряную и две бронзовые медали.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.