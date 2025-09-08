В поселке Усть-Ордынском в Приангарье построят детскую поликлинику

Строительство детской поликлиники ведется в поселке Усть-Ордынском Иркутской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Новое медучреждение будет рассчитано на 150 посещений в смену. Проект предусматривает возведение здания Г-образной формы в четыре этажа, включая цокольный. Осенью подрядчик займется закрытием теплового контура, а в зимнее время приступит к внутренним работам. Открытие детской поликлиники запланировано на 2026 год.
Также продолжается строительство общежития для медицинского колледжа имени М. Ш. Шобогорова. Работы начались в 2023 году и завершатся в декабре текущего года. Здание рассчитано на 120 мест и будет включать общественную зону, спортзал, административно-бытовые помещения и жилую зону.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.