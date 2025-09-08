Водитель Lada Kalina разбился насмерть в аварии с ВАЗ-2115

Сегодня вечером, 8 сентября, в Мелеузовском районе Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Согласно предварительным данным, первом километре автодороги Мелеуз-Смак-Юмагузино 55-летний водитель Lada Kalina допустил столкновение с попутным ВАЗ-2115, после чего его транспортное средство попало в кювет и врезалось в дерево.
В результате происшествия водитель «Калины» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.
— Сотрудниками Госавтоинспекции по данному факту начато разбирательство, — сообщает дорожная полиция.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.