Водитель Lada Kalina разбился насмерть в аварии с ВАЗ-2115

В Башкирии в ДТП с ВАЗ-2115 погиб водитель Lada Kalina.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня вечером, 8 сентября, в Мелеузовском районе Башкирии произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Согласно предварительным данным, первом километре автодороги Мелеуз-Смак-Юмагузино 55-летний водитель Lada Kalina допустил столкновение с попутным ВАЗ-2115, после чего его транспортное средство попало в кювет и врезалось в дерево.

В результате происшествия водитель «Калины» от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

— Сотрудниками Госавтоинспекции по данному факту начато разбирательство, — сообщает дорожная полиция.

