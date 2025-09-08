«Ждали дедушку неделю, а он замерз, не дойдя до города». Какие ужасы блокадного Ленинграда рассказали его жители

Любовь Иодовна Цымбаревич родилась в 1936 году в Ленинграде. «У моих родителей было трое детей — сестренки Вера, Надежда и Любовь. Правда, самая младшая сестра, ровесница года войны, прожила всего около месяца. Уход за нами лежал на маминых плечах, но и она оставляла нас одних, спешила на завод, так как там за работу выдавали два литра соевого молока. Так полтора года и выживали. В то, что мы пережили, сейчас сложно поверить. Но есть было нечего. Дедушка как основной добытчик и единственный мужчина в семье в лютый мороз пытался довезти на детских саночках картошку. Ждали его неделю, а он замерз, упал, так и не добравшись до города. Военные принесли к нам домой документы и рассказали об этом», — поделилась воспоминаниями ветеран.