«Ждали дедушку неделю, а он замерз, не дойдя до города». Какие ужасы блокадного Ленинграда рассказали его жители

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Минске прошли мероприятия, посвященные дню начала блокады Ленинграда, которая продлилась 872 дня, передает корреспондент БЕЛТА.
Когда началась война, Людмиле Александровне Саморядовой было всего два года. Ее отца забрали на фронт, и в Ленинграде она осталась вместе с мамой.
«У меня личных воспоминаний не сохранилось, была слишком мала. Но о масштабах трагедии свидетельствует то, что родители моих папы и мамы блокаду не пережили. Нас же в 1943 году эвакуировали в Вологодскую область, это и спасло от голодной смерти. Время было страшное, о котором мама предпочитала молчать. Она была счастлива, что отец нашел нас и перевез в Беларусь», — рассказала Людмила Александровна.
Семья после войны переехала в Шарковщинский район Витебской области. В Беларуси Людмила окончила школу, затем вуз и более 50 лет посвятила преподаванию музыки.
«Не могу найти слов, чтобы передать радость, что я живу здесь, в этой красивой и светлой стране. Мне даже тяжело говорить об этом, слезы подступают. Беларусь спасла нашу семью», — поделилась Людмила Александровна.
Любовь Иодовна Цымбаревич родилась в 1936 году в Ленинграде. «У моих родителей было трое детей — сестренки Вера, Надежда и Любовь. Правда, самая младшая сестра, ровесница года войны, прожила всего около месяца. Уход за нами лежал на маминых плечах, но и она оставляла нас одних, спешила на завод, так как там за работу выдавали два литра соевого молока. Так полтора года и выживали. В то, что мы пережили, сейчас сложно поверить. Но есть было нечего. Дедушка как основной добытчик и единственный мужчина в семье в лютый мороз пытался довезти на детских саночках картошку. Ждали его неделю, а он замерз, упал, так и не добравшись до города. Военные принесли к нам домой документы и рассказали об этом», — поделилась воспоминаниями ветеран.
Мир, по ее словам, — главная ценность на земле, так как позволяет смеяться и беззаботно расти детям.
«Я жена белоруса. После окончания Ленинградского электротехнического института он приехал в Омск, куда нас эвакуировали из блокадного Ленинграда. Там и познакомились, а затем приехали в Минск. Я всю жизнь трудилась инженером-конструктором на одном из столичных заводов и счастлива, что принесла пользу этой прекрасной стране. Но как бы хорошо нам не жилось, воспоминания о маминых лепешечках из лебеды, которую она собирала и пекла нам, голодным детям, живы до сих пор. И я, живя в достатке, все меряю, сколько могу хлеба купить. Пережив такое горе, часть его остается с нами навсегда. Нельзя, чтобы такое повторилось», — рассказала Людмила Иодовна.
Представители общественной организации «Белорусский союз блокадников Ленинграда» сегодня приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню у монумента Победы.
«Этот год особенный — мы отмечаем 80 лет Великой Победы. На нашу долю выпало немало — нас бомбили, в нас стреляли, и от этой беды невозможно было спрятаться. В Республике Беларусь погиб каждый третий, но она оказалась к нам добра. Но кто страдал сам, тот поймет другого, протянет руку помощи. Это святая земля, за это ее Бог оберегает, как и ее трудолюбивый, мудрый народ. Хочу от всех нас поблагодарить нашего дорогого Президента. А молодежи я хочу пожелать, чтобы они никогда не знали, что такое война», — отметила председатель Белорусского союза блокадников Ленинграда Мария Давыдовна Ягодницына. -0-
Фото Николая Петрова.