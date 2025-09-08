Компания блогера Литвина заработала почти 13 миллиардов рублей за 2024 год

Российский блогер Михаил Литвин, который является соучредителем бренда Lit Energy, заработал на продаже продукции компании около 12,9 миллиарда рублей за 2024 год. Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщил портал «Страсти».
Под товарным знаком в российских магазинах продаются чипсы, газировка и энергетики.
— Согласно открытым данным, ООО «Лит Энерджи», в котором Литвину принадлежит наибольшая доля среди всех соучредителей (40 процентов), за 2024 год заработало 12,9 миллиарда рублей. Чистая прибыль организации составила 877 миллионов рублей, — говорится в материале.
Кроме того, 25-летний блогер владеет еще одной компанией, ООО «Э Рэйр Кейс». Но у нее чистая прибыль за прошлый год составила 136 тысяч рублей, передает портал.
1 апреля прибыль компании советского и российского режиссера Никиты Михалкова за 2024 год возросла почти на 20 миллионов рублей, составив 49,6 миллиона рублей. В 2023 году фирма ООО «Бесогон» заработала 30,4 миллиона рублей, что на 19,2 миллиона меньше в сравнении с показателями 2024 года.