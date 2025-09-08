Компания блогера Литвина заработала почти 13 миллиардов рублей за 2024 год

1 апреля прибыль компании советского и российского режиссера Никиты Михалкова за 2024 год возросла почти на 20 миллионов рублей, составив 49,6 миллиона рублей. В 2023 году фирма ООО «Бесогон» заработала 30,4 миллиона рублей, что на 19,2 миллиона меньше в сравнении с показателями 2024 года.