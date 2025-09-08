Россиянам рассказали, стоит ли сдавать анализ на онкомаркеры

Стоит отметить, что алкоголь и курение давно считаются главными врагами поджелудочной железы, но сегодня к ним добавились новые факторы риска. Ожирение и избыточное потребление сахара, особенно из сладких газированных напитков, увеличивают массу тела, вызывают резистентность к инсулину и воспалительные процессы. Это повышает вероятность развития онкологии даже у тех, кто не употребляет алкоголь, пишет «Царьград».