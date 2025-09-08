Россиянам рассказали, стоит ли сдавать анализ на онкомаркеры

Риск развития онкологических заболеваний можно оценить с помощью онкомаркеров, но один только этот анализ не позволяет точно диагностировать рак, сообщил медтех-специалист Андрей Варивода в беседе с «Газета.Ru».
По словам специалиста, показатели онкомаркеров могут повышаться из-за воспалений, беременности, травм или заболеваний внутренних органов, что осложняет диагностику. Для точного диагноза одного анализа недостаточно. Современная медицина делает ставку на новые методы молекулярной диагностики, которые дополняют традиционные онкомаркеры.
Стоит отметить, что алкоголь и курение давно считаются главными врагами поджелудочной железы, но сегодня к ним добавились новые факторы риска. Ожирение и избыточное потребление сахара, особенно из сладких газированных напитков, увеличивают массу тела, вызывают резистентность к инсулину и воспалительные процессы. Это повышает вероятность развития онкологии даже у тех, кто не употребляет алкоголь, пишет «Царьград».
Проблема онкологических заболеваний остается актуальной, так как они могут протекать незаметно. Академик Российской академии естественных наук Игорь Берлинский отметил, что правильное питание помогает снизить риск рака. Он подчеркнул, что для здоровья клеток важен полноценный белок. Также необходимо сбалансировать потребление жиров: 60% должны составлять животные жиры, а 40% — растительные. Кроме того, ежедневно нужно получать 30−40 граммов клетчатки из пищевых волокон. Его слова приводит 360.ru.