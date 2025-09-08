Ричмонд
Михаил Ширвиндт разводится с молодой женой: девушка разоткровенничалась и рассказала все

Третья супруга Михаила Ширвиндта рассказала о расставании с телеведущим.

Третья жена известного российского телеведущего Михаила Ширвиндта Анастасия заявила, что они разводятся. Соответствующий пост она опубликовала в личном блоге в социальных сетях.

Как известно, между Ширвиндтом и его супругой — большая разница в возрасте. Она составляет 32 года. Однако это не мешало им строить совместную жизнь. Правда, до нынешнего момента.

«Любовь заканчивается. Ну, то есть любовь как нейрофизиологический процесс — точно. Во всех парах. И наша не исключение. Рассказать почему? Просто от нее устаешь», — написала Анастасия Ширвиндт.

Тогда же девушка оставила различные намеки. В том числе подчеркнула, что в отношениях может наступить эмоциональное выгорание. Особенно, если партнер не отвечал взаимностью, а негативных эмоций было больше, чем положительных.

Немногим ранее о разводе с супругой объявил певец Никита Пресняков. Он заявил, что причиной разрыва стали расхождения во взглядах. Мол, он и его экс-возлюбленная по-разному видят семью и то, каким должен быть «следующий этап». Тем не менее, теперь они желают друг другу только счастья.