Михаил Ширвиндт разводится с молодой женой: девушка разоткровенничалась и рассказала все

Немногим ранее о разводе с супругой объявил певец Никита Пресняков. Он заявил, что причиной разрыва стали расхождения во взглядах. Мол, он и его экс-возлюбленная по-разному видят семью и то, каким должен быть «следующий этап». Тем не менее, теперь они желают друг другу только счастья.