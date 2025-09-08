Ричмонд
В Ростовской области могут ввести сокращенные пятницы

Жители Ростовской области смогут меньше работать по пятницам.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области смогут меньше работать по пятницам. С соответствующей законодательной инициативой выступил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Парламентарий предлагает сделать рабочий день в пятницу короче за счет увеличения продолжительности работы в другие дни или сокращения обеденного перерыва.

— Сейчас рабочий день в пятницу сокращен на час почти в трети российских компаний. Руководители уверены, что это повышает продуктивность и дает возможность набраться сил на следующую неделю, — отмечает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в своем телеграм-канале.

При этом в законодательстве нет ни обязанности работодателя сокращать трудовой день перед выходными, ни соответствующего запрета. Главное, чтобы соблюдались основные требования по длительности рабочей недели.

— Такая норма может быть установлена сторонами трудовых отношений, но, считаем, ее нужно закрепить законодательно. Соответствующий законопроект рассматривается в Госдуме.

Подпишись на нас в Telegram.