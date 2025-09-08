В Ростовской области могут ввести сокращенные пятницы

— Сейчас рабочий день в пятницу сокращен на час почти в трети российских компаний. Руководители уверены, что это повышает продуктивность и дает возможность набраться сил на следующую неделю, — отмечает глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в своем телеграм-канале.