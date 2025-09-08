В кузбасской Юрге организовали бесплатные занятия по эко-йоге

«Несколько встреч с нашими участницами уже прошли на открытых зеленых площадках города. Так, с одним из тренеров нашего проекта Анной Гришечкиной участницы обучились первой базовой ступени упражнений на релаксацию и уже приступили к обучению дыхательной практики в йоге. О результатах пока говорить рано, но по эмоциям участниц видно, что занятия по эко-йоге идут им на пользу», — поделилась руководитель городского центра развития добровольчества «ДоброДеятель» Екатерина Дятлова.