В кузбасской Юрге организовали бесплатные занятия по эко-йоге

Занятия по эко-йоге для женщин проводятся в городе Юрга в Кузбассе. Мероприятия являются частью проекта «Ты не одна. Шаг за шагом», который реализуется при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в городской администрации.
«Несколько встреч с нашими участницами уже прошли на открытых зеленых площадках города. Так, с одним из тренеров нашего проекта Анной Гришечкиной участницы обучились первой базовой ступени упражнений на релаксацию и уже приступили к обучению дыхательной практики в йоге. О результатах пока говорить рано, но по эмоциям участниц видно, что занятия по эко-йоге идут им на пользу», — поделилась руководитель городского центра развития добровольчества «ДоброДеятель» Екатерина Дятлова.
Занятия проводятся на свежем воздухе в мини-группах для комфорта участниц, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Благодаря специально выбранным упражнениям женщины снимают стресс, мышечные зажимы, отвлекаются от тяжелых мыслей.
Отметим, что в июле центр «ДоброДеятель» выиграл грант Президента с проектом «Ты не одна. Шаг за шагом», направленный на предоставление психологической помощи женщинам через физкультурные и психологические занятия. Мероприятия предусматривают йога-терапию, тренинги и танцевальные методики управления стрессом.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.