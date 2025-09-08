На Ставрополье с начала 2025 года построили около 1,5 млн кв. м жилья

Почти 1,5 млн кв. м жилья было введено в эксплуатацию на территории Ставропольского края с начала 2025 года. Развитие жилищного строительства отвечает целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
«Значение складывается из сведений о вводе в эксплуатацию многоквартирных и частных домов. Ввод частного жилья на данный момент составляет почти один миллион квадратных метров, жилья квартирного типа — порядка 520 тысяч квадратных метров. Годовой показатель уже выполнен на 116%», — прокомментировал министр строительства и архитектуры региона Андрей Уваров.
Отметим, что Ставрополье по объему ввода жилья входит в десятку регионов-лидеров по России. Оно занимает первое место в Северо-Кавказском федеральном округе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.