Для Махачкалы утвердили комплексный план по снижению выбросов в атмосферу

Комплексный план по снижению выбросов в атмосферу был разработан и утвержден для Махачкалы и еще 12 городов России, которые являются участниками федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в администрации главы Республики Дагестан.
В число городов также вошли Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Курган, Ангарск, Зима, Иркутск, Свирск, Черемхово, Петровск-Забайкальский, Астрахань, Барнаул и Кызыл. В них будет реализован ряд мер, которые позволят снизить объем вредных выбросов в атмосферу и улучшить экологическую ситуацию.
В частности, в городах модернизируют промышленные предприятия, переведут частные жилые дома с дровяного и угольного отопления на газовое или электрическое. Также запланированы закупка экологичного общественного транспорта, ремонт трамвайных путей и троллейбусных сетей.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.