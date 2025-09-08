Школьники и студенты Чувашии смогут пройти бесплатные ИТ-курсы

Набор на бесплатные очные и онлайн-курсы по программированию проводится в Чувашии в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций республики.
Участниками курсов могут стать школьники и студенты в возрасте от 13 до 20 лет. Занятия будут проходить на площадках «Яндекс Лицея» в Чебоксарах и в центрах «IT-куб» города Канаша и поселка Вурнары.
Для тех, кто хочет сделать первые шаги в ИТ, предлагается годовой курс «Основы программирования на Python». Для более подготовленных участников — программа «Основы промышленного программирования», где обучают созданию реальных ИТ-продуктов. Заявки на участие в годовом очном обучении принимаются до 10 сентября.
Продвинутые участники могут выбрать одну из пяти онлайн-специализаций: веб-разработка на Go и Django, анализ данных, большие данные и машинное обучение. Регистрация на эти курсы продолжится до 23 сентября, при этом требуется базовый уровень программирования.
Также для начинающих доступны четыре онлайн-курса без отбора и строгих сроков обучения. Выпускники получают практические навыки junior-разработчиков и могут рассчитывать на дополнительные баллы при поступлении в ведущие российские вузы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.