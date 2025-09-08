В городе Богучаре Воронежской области открылась школа креативных индустрий

Торжественное открытие школы креативных индустрий (ШКИ) состоялось в городе Богучаре в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Это второе подобное учреждение в Воронежской области, сообщает региональное министерство культуры.
Обучение в ШКИ проходит на бесплатной основе для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Программа подготовки рассчитана на очную форму и длится два года. В этом году в школу поступили 60 студентов, они будут изучать дизайн, анимацию, 3D-графику, фото- и видеопроизводство.
Открытие такого учреждения в Богучаре — важный шаг в развитии творческих компетенций молодежи региона. Работа школы будет способствовать профессиональной ориентации подростков, развитию цифровых и креативных навыков, а также формированию нового поколения специалистов в области дизайна, анимации и медиа.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.