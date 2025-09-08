В городе Богучаре Воронежской области открылась школа креативных индустрий

Обучение в ШКИ проходит на бесплатной основе для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Программа подготовки рассчитана на очную форму и длится два года. В этом году в школу поступили 60 студентов, они будут изучать дизайн, анимацию, 3D-графику, фото- и видеопроизводство.