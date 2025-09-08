В 2025 году чемпионаты по профмастерству привлекли свыше 1 млн человек

«Как подчеркнул Президент России Владимир Путин, чемпионаты содействуют популяризации рабочих профессий, совершенствованию системы среднего профессионального образования в соответствии с современными запросами экономики и потребностями высокотехнологичных производств. Один из успешных инструментов кооперации образования и бизнеса — совместные чемпионаты в рамках федпроекта “Профессионалитет” нацпроекта “Молодежь и дети”. Ежегодно чемпионатное движение набирает обороты, и в этом году участие в нем приняли более одного миллиона человек», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совместном заседании оргкомитета по проведению чемпионатов по профессиональному мастерству «Профессионалы», «Абилимпикс» и чемпионата высоких технологий.