В 2025 году чемпионаты по профмастерству привлекли свыше 1 млн человек

Более 1 млн человек стали участниками различных чемпионатов по профессиональному мастерству, которые организованы в России в 2025 году при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в аппарате правительства РФ.
«Как подчеркнул Президент России Владимир Путин, чемпионаты содействуют популяризации рабочих профессий, совершенствованию системы среднего профессионального образования в соответствии с современными запросами экономики и потребностями высокотехнологичных производств. Один из успешных инструментов кооперации образования и бизнеса — совместные чемпионаты в рамках федпроекта “Профессионалитет” нацпроекта “Молодежь и дети”. Ежегодно чемпионатное движение набирает обороты, и в этом году участие в нем приняли более одного миллиона человек», — отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совместном заседании оргкомитета по проведению чемпионатов по профессиональному мастерству «Профессионалы», «Абилимпикс» и чемпионата высоких технологий.
С начала 2025 года состоялось три финала чемпионатов профмастерства. В Нижнем Новгороде прошел финал чемпионата «Профессионалы» в сфере креативных индустрий и информационных технологий, в Калуге — финал чемпионата «Профессионалы» по промышленным специальностям, а в Казани — чемпионат движения «Абилимпикс» для ветеранов СВО.
До конца года запланировано еще три финальных мероприятия. Москва примет финал национального чемпионата «Абилимпикс», а Санкт-Петербург — финал чемпионата «Профессионалы». В то же время финал чемпионата высоких технологий состоится в Великом Новгороде.
Также в регионах России создаются центры, ориентированные на поддержку детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья. В частности, Дмитрий Чернышенко оценил инфраструктуру Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая, который был создан семь лет назад в Москве. Ежедневно его могут посещать 270 человек. В течение года в проектах центра участвуют 3,5 тысячи человек.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.