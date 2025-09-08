Почти 4,7 тыс. жителей Ульяновской области легализовали свою занятость

Официальное трудоустройство за семь месяцев 2025 года оформили около 4,7 тыс. жителей Ульяновской области. Работа по узакониванию трудовой деятельности населения соответствует целям и задачам нацпроекта «Кадры», сообщили в региональном агентстве по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов.
«Всего в этом году мы должны вывести “из тени” более шести тысяч лиц, а почти с пятью тысячами работников заключить официальные трудовые договоры. Это и защита прав самих работников, и возможность направить эти кадры к добросовестным работодателям. Работа уже ведется, видим динамику», — отметил глава региона Алексей Русских.
Как сообщил руководитель агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Павел Калашников, с января по июль 4685 жителей региона легализовали занятость. Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.