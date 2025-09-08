Почти 4,7 тыс. жителей Ульяновской области легализовали свою занятость

«Всего в этом году мы должны вывести “из тени” более шести тысяч лиц, а почти с пятью тысячами работников заключить официальные трудовые договоры. Это и защита прав самих работников, и возможность направить эти кадры к добросовестным работодателям. Работа уже ведется, видим динамику», — отметил глава региона Алексей Русских.