Депутат Госдумы высказался о предложении ежеквартальной индексации пенсий

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в России технически возможно ввести ежеквартальную индексацию пенсий и дополнительные выплаты для пенсионеров к Новому году. Однако, по его словам, для этого потребуется найти новые источники финансирования. Об этом пишет «Ридус».