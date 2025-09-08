Депутат Госдумы высказался о предложении ежеквартальной индексации пенсий

Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что в России технически возможно ввести ежеквартальную индексацию пенсий и дополнительные выплаты для пенсионеров к Новому году. Однако, по его словам, для этого потребуется найти новые источники финансирования. Об этом пишет «Ридус».
— Готов поддержать любые предложения, касающиеся повышения уровня жизни пенсионеров. Обеспечить ежеквартальную индексацию пенсий и дополнительные предновогодние выплаты технически возможно. Однако потребуются дополнительные средства. Поэтому для начала следует выяснить, из каких именно источников могут финансироваться предложенные изменения, — отметил Нилов.
Депутат напомнил, что сейчас индексация пенсий проходит в разные сроки для разных категорий граждан. Страховые пенсии повышаются в январе и феврале, социальные — в апреле, а военные — в октябре.
Напомним, в России прозвучало предложение перейти к ежеквартальной индексации пенсий, чтобы выплаты чаще увеличивались в зависимости от роста цен. Парламентарии также рассмотрят инициативу о введении дополнительной предновогодней выплаты для пожилых граждан.