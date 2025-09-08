В Ингушетии нашли циклопические жилища возрастом более 3 тыс. лет

«Когда мы приступили к работам в Герити, мы знали, что здесь будет много интересного и важного для науки и истории нашего края. За такой короткий срок нам уже открылось столько информации, и это только начало. Циклопические постройки — свидетельство высокого уровня развития строительных технологий у древних жителей Ингушетии. Мы готовы продолжить исследования, что позволит нам по-новому взглянуть на историю Ингушетии и привлечь внимание к богатому культурному наследию нашего региона», — сказал ТАСС гендиректор школы Рамзан Султыгов.