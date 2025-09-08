Эксперт предупредила, чем могут быть опасны ежедневные тренировки

Эксперт подчеркнула, что без отдыха мышцы не успевают восстанавливаться, растет уровень стресса, повышается риск травм и снижается прогресс. Ежедневные высокоинтенсивные нагрузки могут перегружать связки и суставы, а организм тратит ресурсы на восстановление, а не на рост силы и выносливости.