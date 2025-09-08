Эксперт предупредила, чем могут быть опасны ежедневные тренировки

Занятия спортом полезны для здоровья, но тренироваться каждый день без пауз для восстановления может быть вредно, заявила тренер Акулина Бахтурина. Об этом пишет «Газета.Ru».
— В спорте регулярный отдых также важен, как и грамотно продуманная физическая нагрузка. Тренировки без перерывов приводят к ряду негативных последствий, — отметила тренер.
Эксперт подчеркнула, что без отдыха мышцы не успевают восстанавливаться, растет уровень стресса, повышается риск травм и снижается прогресс. Ежедневные высокоинтенсивные нагрузки могут перегружать связки и суставы, а организм тратит ресурсы на восстановление, а не на рост силы и выносливости.
— Парадокс в том, что чем чаще тренируешься, тем медленнее растут сила и выносливость. Организм тратит ресурсы не на рост, а на «латание дыр» после нагрузок, — добавила Бахтурина.
Для поддержания здоровья и результата она порекомендовала 3−4 полноценные тренировки в неделю с чередованием нагрузки: кардио, силовые упражнения, растяжка и тренировки на мобильность. В остальные дни лучше заниматься легкой активностью — прогулками, йогой или плаванием.