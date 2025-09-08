Ричмонд
Эксперт предупредила, чем могут быть опасны ежедневные тренировки

Тренер Бахтурина: ежедневные занятия спортом без отдыха снижают прогресс.

Источник: Комсомольская правда

Занятия спортом полезны для здоровья, но тренироваться каждый день без пауз для восстановления может быть вредно, заявила тренер Акулина Бахтурина. Об этом пишет «Газета.Ru».

— В спорте регулярный отдых также важен, как и грамотно продуманная физическая нагрузка. Тренировки без перерывов приводят к ряду негативных последствий, — отметила тренер.

Эксперт подчеркнула, что без отдыха мышцы не успевают восстанавливаться, растет уровень стресса, повышается риск травм и снижается прогресс. Ежедневные высокоинтенсивные нагрузки могут перегружать связки и суставы, а организм тратит ресурсы на восстановление, а не на рост силы и выносливости.

— Парадокс в том, что чем чаще тренируешься, тем медленнее растут сила и выносливость. Организм тратит ресурсы не на рост, а на «латание дыр» после нагрузок, — добавила Бахтурина.

Для поддержания здоровья и результата она порекомендовала 3−4 полноценные тренировки в неделю с чередованием нагрузки: кардио, силовые упражнения, растяжка и тренировки на мобильность. В остальные дни лучше заниматься легкой активностью — прогулками, йогой или плаванием.