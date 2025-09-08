В санатории-профилактории Омской области ускорили работу столовой

Работники санатория-профилактория «Коммунальник» в Омской области смогли ускорить работу столовой благодаря внедрению инструментов бережливого производства. Это стало возможным при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в правительстве региона.
В качестве пилотного потока для внедрения бережливых технологий в санатории была выбрана столовая. Сотрудники профилактория вместе с экспертами регионального центра компетенций детально проанализировали все рабочие процессы от начала приготовления завтрака до прихода первого гостя в столовую.
Рабочая группа выявила основные направления для повышения эффективности и разработала план оптимизации. За три месяца все сотрудники, задействованные в пилотном проекте, прошли обучение принципам и инструментам бережливого производства и внедрили полученные знания в рабочий процесс.
В итоге предварительная подготовка ингредиентов для завтрака освободила сотрудникам столовой 45 минут рабочего времени. Новая схема организации гостевого пространства в зале приема пищи сделала более удобным перемещение официантов с тележкой и ускорила обслуживание.
«На предприятии приобрели технологическое оборудование, которое сократило время нарезки сырных, мясных и колбасных изделий, а также стандартизировали операционные процедуры на кухне, что позволило повысить качество готовых блюд и сократить издержки», — поделилась руководитель проекта Регионального центра компетенций Омской области Юлия Шеповалова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.