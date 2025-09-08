В Беларуси изменили условия розыгрыша на право охоты на медведя

С начала проведения таких розыгрышей добыто 10 особей хищника. «В связи с ограниченным количеством разрешений и большим количеством желающих испытать удачу в данном виде охоты, руководством БООР принято решение об изменении условий еженедельных розыгрышей, — проинформировали в объединении. — Право на добычу будет разыгрываться только среди тех заявленных охотников, которые ранее не побеждали в еженедельных розыгрышах. Таким образом, из списка участников будут исключены победители предыдущих розыгрышей».