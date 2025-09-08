Ричмонд
Путин поручил подумать над увеличением срока записи к врачу через Госуслуги

Ответственным за реализацию задачи президент назначил председателя правительства Мишустина.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность увеличения срока записи к врачу через портал «Госуслуги». Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Требуется изучить возможность расширения допустимого периода записи на медицинские услуги, такие как приёмы врачей, диагностику и лечебные процедуры с использованием Единого портала «Госуслуг».

Ответственность за выполнение поручения возложена на премьер-министра России Михаила Мишустина. Он должен представить доклад о результатах до 20 ноября 2026 года.

Ранее глава государства поручил увеличить срок электронной записи к врачам.

