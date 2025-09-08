Путин поручил подумать над увеличением срока записи к врачу через Госуслуги

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность увеличения срока записи к врачу через портал «Госуслуги». Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.
Требуется изучить возможность расширения допустимого периода записи на медицинские услуги, такие как приёмы врачей, диагностику и лечебные процедуры с использованием Единого портала «Госуслуг».
Ответственность за выполнение поручения возложена на премьер-министра России Михаила Мишустина. Он должен представить доклад о результатах до 20 ноября 2026 года.
Ранее глава государства поручил увеличить срок электронной записи к врачам.
