В Башкирии в деревне Бакрак открыли фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт начал работать в деревне Бакрак Гафурийского района Башкирии. Он был возведен при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения республики.
Медучреждение оснащено всем необходимым для оказания населению качественной медицинской помощи и комфортной работы персонала. В нем первичную медико-санитарную помощь будут получать жители деревень Бакрак и Якты-Куль. В фельдшерско-акушерском пункте есть кабинет фельдшера, смотровая, процедурная, комната ожидания для пациентов, санузел, помещения для персонала, хранения медикаментов и уборочного инвентаря.
«Я очень рада, что жители смогут проходить диспансеризацию, вакцинироваться, в том числе от гриппа, и получать первичную медико-санитарную помощь в новом помещении недалеко от дома», — поделилась фельдшер Эльвина Садыкова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.