Эксперт Варивода: по одним онкомаркерам нельзя ставить диагноз «рак»

Онкомаркеры не могут быть единственным основанием для диагностики онкологических заболеваний, несмотря на их важность в оценке рисков и раннем выявлении рака. Об этом «Газете.Ru» сообщил сопредседатель комитета по инновациям при Федерации лабораторной медицины Андрей Варивода.