Эксперт Варивода: по одним онкомаркерам нельзя ставить диагноз «рак»

Онкомаркеры не могут быть единственным основанием для диагностики онкологических заболеваний, несмотря на их важность в оценке рисков и раннем выявлении рака. Об этом «Газете.Ru» сообщил сопредседатель комитета по инновациям при Федерации лабораторной медицины Андрей Варивода.
Специалист пояснил, что показатели онкомаркеров могут повышаться при воспалениях, беременности, травмах или других заболеваниях, что исключает возможность точной диагностики по одному параметру.
При этом современная медицина активно развивает методы молекулярной диагностики, включая генетические исследования и анализ метаболического профиля организма, которые показывают высокую точность в выявлении злокачественных процессов, хотя пока применяются преимущественно в экспериментальном режиме.
Ранее врач Аркадий Беджанян заявил, что витамин С может стимулировать рост опухолей.