Никита Пресняков выбросил в помойку подарок, который дарил бывшей жене

Российский актер и певец Никита Пресняков демонстративно избавился от статуэтки, связанной с его бывшей супругой Аленой Красновой. Он выложил видео, на котором выбрасывает вещь в мусорку. Ролик опубликован в социальных сетях артиста.
Как известно, в августе Пресняков и Краснова объявили о разрыве. Причем в достаточно мирной форме. Заявили, что желают друг другу счастья, но попросту по-разному смотрят на понятие семьи. Однако теперь, видимо, началось.
На ролике Поздняков выбрасывает статуэтку, на которой написано Best Wife. То есть, «лучшая жена». Причем собственный поступок он никак не комментирует. Хотя и слышно, что он довольно присвистывает.
Тем временем с молодой женой, судя по всему, также разводится телеведущий Михаил Ширвиндт. О произошедшем рассказала его теперь уже бывшая супруга Анастасия в социальных сетях. Она также подчеркнула, что поводом стала банальная усталость пары друг от друга.