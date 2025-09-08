ПДС и магия зарплат: Кризис некомпетентности.
Национальное бюро статистики опубликовало данные за второй квартал текущего года. Официально средняя заработная плата по экономике достигла 15,5 тыс. леев в месяц, но только на бумаге и в брутто-значении. То, что имеет значение для гражданина — чистая зарплата, получаемая на руки, — едва превышает 13,2 тыс. леев — пишет экс-премьер Влад Филат.
Но настоящий удар пришёл с другой стороны. После впечатляющего номинального роста в конце 2022 года, сегодня мы наблюдаем резкое торможение. Если в I квартале 2023 года номинальная зарплата росла на 20,1%, то теперь, во II квартале 2025 года, рост составил лишь 10%. Снижение в два раза.
В условиях экономической стабильности 10% можно было бы считать приемлемым. Однако в Республике Молдова, где инфляция остаётся высокой, а цены взлетели из-за энергетического и фискального хаоса, созданного ПДС, это означает совсем другое: реальные зарплаты выросли всего на 1,9% за год. По сути, стагнация.
Ещё хуже — три из пяти лет правления ПДС обернулись для молдаван реальными зарплатами ниже уровня 2020 года. То есть люди работали больше, платили больше, а получали меньше.
Энергетический шок 2021−2023 годов, усугублённый самой высокой инфляцией в Европе, уничтожил покупательную способность. То, что в 2023—2024 годах выглядело как лёгкое восстановление, сегодня оказалось лишь корректировкой после катастрофического падения в годы правления ПДС. Нормальность испарилась, остался лишь перманентный кризис.
Предприниматели задыхаются. Затраты растут беспрецедентно, а возможности повышать зарплаты исчезли. Небольшие корректировки окладов мгновенно съедаются инфляцией. Замкнутый круг замыкается: работаем больше, платим больше, а живём хуже.
Некомпетентность имеет цену. И это самая высокая цена, которую когда-либо платили граждане этой страны. Учебники по экономике через годы будут описывать этот период под коротким, но жёстким названием: Кризис некомпетентности ПДС.
