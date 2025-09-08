Терапевт рассказала, влияет ли микропластик на здоровье человека

Микропластик и его влияние на здоровье вызывают всё больше беспокойства. Учёные и медики обсуждают, как эти крошечные частицы, попадая в организм человека, могут накапливаться и вызывать серьёзные заболевания, включая болезнь Альцгеймера. Врач-терапевт Анастасия Агаева объяснила в беседе с «Газета.Ru», что микропластик — это частицы синтетических материалов размером от 0,001 до 5 мм.
По её словам, он бывает первичным, который специально создают для косметики, текстиля или промышленности, и вторичным, возникающим при разрушении пластика под воздействием солнца, температуры и механического износа.
«В настоящее время однозначные доказательства негативного влияния микропластика на здоровье человека отсутствуют: исследования непосредственно на людях ограничены, а большая часть имеющихся сведений основана на экспериментах с животными и “in vitro”» — уточнила специалист.
При этом исследователи выяснили, что частицы PM2.5 в воздухе могут способствовать развитию деменции с тельцами Леви, которая уступает по распространённости только болезни Альцгеймера. Об этом пишет 360.ru.
Главный гериатр Минздрава России Ольга Ткачёва отметила, что к 2050 году число людей с деменцией в России может достичь 4 миллионов. Она уточнила, что сейчас в стране более 1 миллиона человек страдают от болезни Альцгеймера. Ее слова приводит Life.ru.