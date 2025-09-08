Терапевт рассказала, влияет ли микропластик на здоровье человека

Микропластик и его влияние на здоровье вызывают всё больше беспокойства. Учёные и медики обсуждают, как эти крошечные частицы, попадая в организм человека, могут накапливаться и вызывать серьёзные заболевания, включая болезнь Альцгеймера. Врач-терапевт Анастасия Агаева объяснила в беседе с «Газета.Ru», что микропластик — это частицы синтетических материалов размером от 0,001 до 5 мм.