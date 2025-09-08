Ричмонд
Театр из Алматы представил на фестивале «Белая Вежа» спектакль об истории казахского народа

«Для нас это важно, потому что столько много лет фестиваль уже существует. Для нас большая честь быть частью этой истории», — подчеркнула балетмейстер Салтанат Беймишева.

8 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Казахстанский государственный академический театр для детей и юношества имени Г. Мусрепова из Алматы представил 8 сентября на международном театральном фестивале «Белая Вежа» спектакль об истории казахского народа, передает корреспондент БЕЛТА.

Брест и Алматы разделяют почти 5 тыс. км. Коллектив Казахстанского государственного академического театра для детей и юношества преодолел такое внушительное расстояние, чтобы приобщиться к фестивалю, который в этом году проходит в 29-й раз. «Для нас это важно, потому что столько много лет фестиваль уже существует. Для нас большая честь быть частью этой истории», — подчеркнула балетмейстер Салтанат Беймишева.

Коллектив из Алматы привез на «Белую Вежу» спектакль «Улпан». Он рассказывает не только о судьбе красивой женщины, но еще и о жизненном пути казахского народа. Это печальная история о попытке изменить степную жизнь. «Нам было важно не просто показать спектакль, а в принципе наше наследие казахское, нашу культуру. Чувствуем большую ответственность как представители нашего народа. За границей почему-то это даже острее ощущается. В “Улпан” мы показываем, как менялось время. Хочется каждую деталь, атмосферу передать точнее, ярче», — пояснила Салтанат Беймишева, которая в этой постановке является еще и помощником режиссера.

В постановку гармонично вплетены народные песни и современные композиции (например, Майкла Джексона, Мэрайи Кэри и Уитни Хьюстон). «Сама по себе казахская культура, можно сказать, сложная, чтобы ее понять до конца. Тем самым мы находим мост к современному миру, чтобы это было доступнее, чтобы люди понимали даже без знания казахского языка. В этом уникальность этого спектакля», — заметила помощник режиссера.

Артисты из Казахстана приехали в Брест 6 сентября. Они уже успели немного познакомиться с Беларусью. «Вчера ездили в Беловежскую пущу на экскурсию, были в Музее народного быта. Было очень классно. Город (Брест. — Прим. БЕЛТА) понравился. Он у вас такой тихий, спокойный, чистый. Мы в восторге», — поделилась впечатлениями исполнительница одной из главных ролей в спектакле «Улпан» Рабина Бельгибаева.

Международный театральный фестиваль «Белая Вежа» проходит с 5 по 12 сентября. За это время зрители увидят 29 спектаклей в исполнении театров из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Таджикистана. -0-