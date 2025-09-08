Театр из Алматы представил на фестивале «Белая Вежа» спектакль об истории казахского народа

Коллектив из Алматы привез на «Белую Вежу» спектакль «Улпан». Он рассказывает не только о судьбе красивой женщины, но еще и о жизненном пути казахского народа. Это печальная история о попытке изменить степную жизнь. «Нам было важно не просто показать спектакль, а в принципе наше наследие казахское, нашу культуру. Чувствуем большую ответственность как представители нашего народа. За границей почему-то это даже острее ощущается. В “Улпан” мы показываем, как менялось время. Хочется каждую деталь, атмосферу передать точнее, ярче», — пояснила Салтанат Беймишева, которая в этой постановке является еще и помощником режиссера.