Театр из Алматы представил на фестивале «Белая Вежа» спектакль об истории казахского народа

8 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Казахстанский государственный академический театр для детей и юношества имени Г. Мусрепова из Алматы представил 8 сентября на международном театральном фестивале «Белая Вежа» спектакль об истории казахского народа, передает корреспондент БЕЛТА.
Брест и Алматы разделяют почти 5 тыс. км. Коллектив Казахстанского государственного академического театра для детей и юношества преодолел такое внушительное расстояние, чтобы приобщиться к фестивалю, который в этом году проходит в 29-й раз. «Для нас это важно, потому что столько много лет фестиваль уже существует. Для нас большая честь быть частью этой истории», — подчеркнула балетмейстер Салтанат Беймишева.
Коллектив из Алматы привез на «Белую Вежу» спектакль «Улпан». Он рассказывает не только о судьбе красивой женщины, но еще и о жизненном пути казахского народа. Это печальная история о попытке изменить степную жизнь. «Нам было важно не просто показать спектакль, а в принципе наше наследие казахское, нашу культуру. Чувствуем большую ответственность как представители нашего народа. За границей почему-то это даже острее ощущается. В “Улпан” мы показываем, как менялось время. Хочется каждую деталь, атмосферу передать точнее, ярче», — пояснила Салтанат Беймишева, которая в этой постановке является еще и помощником режиссера.
В постановку гармонично вплетены народные песни и современные композиции (например, Майкла Джексона, Мэрайи Кэри и Уитни Хьюстон). «Сама по себе казахская культура, можно сказать, сложная, чтобы ее понять до конца. Тем самым мы находим мост к современному миру, чтобы это было доступнее, чтобы люди понимали даже без знания казахского языка. В этом уникальность этого спектакля», — заметила помощник режиссера.
Артисты из Казахстана приехали в Брест 6 сентября. Они уже успели немного познакомиться с Беларусью. «Вчера ездили в Беловежскую пущу на экскурсию, были в Музее народного быта. Было очень классно. Город (Брест. — Прим. БЕЛТА) понравился. Он у вас такой тихий, спокойный, чистый. Мы в восторге», — поделилась впечатлениями исполнительница одной из главных ролей в спектакле «Улпан» Рабина Бельгибаева.
Международный театральный фестиваль «Белая Вежа» проходит с 5 по 12 сентября. За это время зрители увидят 29 спектаклей в исполнении театров из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Армении и Таджикистана. -0-