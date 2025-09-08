Ричмонд
Нетаньяху призвал население покинуть Газу, анонсировав мощную наземную операцию

Премьер Израиля объявил о скором начале интенсивных боевых действий в Газе.

Источник: Комсомольская правда

Израильская армия готовится к масштабной наземной операции в секторе Газа, и местным жителям рекомендовано немедленно покинуть территорию. С соответствующим предупреждением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, видеообращение которого распространила канцелярия главы правительства.

Нетаньяху подчеркнул, что за последние дни армия уничтожила в Газе несколько высотных зданий. Он отметил, что эти действия являются лишь подготовкой к основным боевым действиям.

«Все это только вступление, прелюдия к основным интенсивным действиям — наземному маневру в городе Газа наших войск, которые сейчас собираются и готовятся. В связи с этим я пользуюсь возможностью и говорю жителям Газы: “Слушайте внимательно, вас предупреждали, уходите оттуда!”», — предупредил израильский премьер.

Напомним, ранее йеменское шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) объявило о нанесении удара по району на юге Израиля. По данным группировки, нападение произошло в понедельник, 8 сентября. Уточняется, что удар был нанесен рядом с городом Димона, где располагается известный ядерный исследовательский центр.

